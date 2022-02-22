Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 13:51
13:47
Происшествия
Фанат «Пилы» отправил в полицию анонимное сообщение о «минировании» школы в Москве
13:47
Политика
Спикер Госдумы Володин: состояние здоровья госпитализированного Жириновского улучшилось
13:45
Армия
МИД РФ: ответственность за конфликт в Донбассе лежит на Киеве
13:44
Экономика
Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки
13:43
Весь мир
«С днем рождения, Донбасс»: Максим Шугалей поддержал решение о признании ЛДНР
13:43
Происшествия
Автобус с рабочими стройки АЭС «Аккую» перевернулся в Турции
13:41
Шоу-бизнес
Поклонники посчитали вульгарным образ Пенелопы Крус в коротком платье
13:35
Общество
Глава Sony Pictures Том Ротман назвал удачной премьеру «Анчартед: На картах не значится»
13:34
Политика
Канцлер Австрии Нехаммер: «СП-2» может войти в список ограничений против России
13:31
Весь мир
Боевики «Аш-Шабаб» устроили покушение на главу Пунтленда
Все новости

Российский арбитр Карасев обслужит матч ЛЕ «Наполи» — «Барселона»

Спорт
Российский арбитр Карасев обслужит матч ЛЕ «Наполи» — «Барселона»
fc-zenit.ru  /  официальный сайт фк «Зенит».

Неаполь, 22 февраля. Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной».

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила на официальном сайте, что Карасев обслужит ответную игру 1/16 финала Лиги Европы, в которой итальянский «Наполи» примет каталонскую «Барселону». Матч на стадионе «Диего Армандо Марадона» пройдет 24 февраля.

Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Петербургский арбитр Кирилл Левников назначен резервным судьей предстоящего матча. Первая игра между «Наполи» и «Барселоной» завершилась со счетом 1:1.

Ранее московский «Спартак» представил обновленный логотип. Новая эмблема приурочена к 100-летию со дня основания самого титулованного футбольного клуба России.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Российский арбитр Карасев обслужит матч ЛЕ «Наполи» — «Барселона»
лига европы барселона карасев назначение наполи
Комментировать