Российский арбитр Карасев обслужит матч ЛЕ «Наполи» — «Барселона»

Неаполь, 22 февраля. Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной».

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила на официальном сайте, что Карасев обслужит ответную игру 1/16 финала Лиги Европы, в которой итальянский «Наполи» примет каталонскую «Барселону». Матч на стадионе «Диего Армандо Марадона» пройдет 24 февраля.

Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Петербургский арбитр Кирилл Левников назначен резервным судьей предстоящего матча. Первая игра между «Наполи» и «Барселоной» завершилась со счетом 1:1.

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