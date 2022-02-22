Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 13:51
13:47
Происшествия
Фанат «Пилы» отправил в полицию анонимное сообщение о «минировании» школы в Москве
13:47
Политика
Спикер Госдумы Володин: состояние здоровья госпитализированного Жириновского улучшилось
13:45
Армия
МИД РФ: ответственность за конфликт в Донбассе лежит на Киеве
13:44
Экономика
Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки
13:43
Весь мир
«С днем рождения, Донбасс»: Максим Шугалей поддержал решение о признании ЛДНР
13:43
Происшествия
Автобус с рабочими стройки АЭС «Аккую» перевернулся в Турции
13:41
Шоу-бизнес
Поклонники посчитали вульгарным образ Пенелопы Крус в коротком платье
13:35
Общество
Глава Sony Pictures Том Ротман назвал удачной премьеру «Анчартед: На картах не значится»
13:34
Политика
Канцлер Австрии Нехаммер: «СП-2» может войти в список ограничений против России
13:31
Весь мир
Боевики «Аш-Шабаб» устроили покушение на главу Пунтленда
Все новости

Компания МТС стала фигурантом антимонопольного дела из-за повышения тарифов

Экономика
Компания МТС стала фигурантом антимонопольного дела из-за повышения тарифов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 февраля. Федеральная антимонопольная служба приняло решение о возбуждении дела против МТС из-за резкого скачка цен на услуги сотовой связи,

По данным ФАС, стоимость тарифов выросла более чем для 28 млн абонентов. Компания объяснила это «ростом своих затрат», однако не смогла предоставить регулятору подтверждающих документов.

«По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», — приводит «ФедералПресс» заявление ФАС.

Однако представители МТС указали, что заранее проинформировали своих клиентов о предстоящем изменении цен. Абоненты могли перейти к другим операторам или выбрать другой тариф.

«Даже с учетом изменений, услуги связи и мобильного интернета в России остаются дешевыми и доступными всем», — заметили они.

Директор по продуктам компании Yota Наталья Смагина ранее рассказала, что крупные мобильные компании регулярно обновляют тарифные планы, но не стоит менять их часто.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Компания МТС стала фигурантом антимонопольного дела из-за повышения тарифов
фас мтс сотовая связь
Комментировать