Компания МТС стала фигурантом антимонопольного дела из-за повышения тарифов

Москва, 22 февраля. Федеральная антимонопольная служба приняло решение о возбуждении дела против МТС из-за резкого скачка цен на услуги сотовой связи,

По данным ФАС, стоимость тарифов выросла более чем для 28 млн абонентов. Компания объяснила это «ростом своих затрат», однако не смогла предоставить регулятору подтверждающих документов.

«По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», — приводит «ФедералПресс» заявление ФАС.

Однако представители МТС указали, что заранее проинформировали своих клиентов о предстоящем изменении цен. Абоненты могли перейти к другим операторам или выбрать другой тариф.

«Даже с учетом изменений, услуги связи и мобильного интернета в России остаются дешевыми и доступными всем», — заметили они.

Директор по продуктам компании Yota Наталья Смагина ранее рассказала, что крупные мобильные компании регулярно обновляют тарифные планы, но не стоит менять их часто.