Басурин: Россия способна обеспечить безопасность ЛДНР без ввода своих войск в Донбасс

Донецк, 22 февраля. Россия может обеспечить безопасность Донецкой и Луганской народных республик, в том числе и воздушного пространства, не вводя свои силы на территорию Донбасса, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что российские системы ПВО способны закрыть небо над ЛДНР и с территории РФ, без ввода в Донбасс каких-либо воинских подразделений.

Ранее сообщалось, что Россия получила от ЛДНР право размещать свои военные базы на территории республик. Такая информация указана в текстах договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией, Донецкой и Луганской народными республиками.