Будапешт, 22 февраля. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался против введения новых антироссийских санкций. Г

лава венгерского министерства иностранных дел также ответил отказом на предложение НАТО о размещении на территории страны дополнительного военного контингента, передает информационное агентство «Новороссия».

Он отметил, что того подразделения Североатлантического альянса, которое уже располагается на военной базе в Венгрии, вполне достаточно для защиты от внешней угрозы. Сийярто также высказался против введения превентивных экономических санкций против России. И в целом назвал санкционный подход против российского государства неэффективным.

Ранее ФАН озвучивал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Он обвинил украинские власти в нарушении прав национальных меньшинств.