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МИД России призвал ливийские стороны к конструктивному диалогу

Весь мир
МИД России призвал ливийские стороны к конструктивному диалогу
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 22 февраля. Россия надеется, что перенос всеобщих выборов в Ливии, которые не состоялись в декабре 2021 года, не приведет к эскалации военно-политической напряженности. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел Сергея Лаврова к участникам XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

В заявлении, зачитанном спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавой МИД Михаилом Богдановым, подтверждается намерение контактировать со всеми ливийскими сторонами. Москва поддерживает устойчивые и сбалансированные связи с ведущими политическими силами на западе, востоке и юге североафриканского государства.

Россия продолжает призывать партии внутри страны к конструктивному диалогу и поиску компромиссных развязок. Это происходит как в двустороннем формате, так и на международных площадках.

«Надеемся, что перенос намечавшихся на 24 декабря 2021 года всеобщих выборов не спровоцирует эскалацию военно-политической напряженности и не заморозит политпроцесс», — сказано в обращении главы дипломатического ведомства.

Лавров отметил, что главным достижением является отсутствие боевых действий в Ливии. Более года на территории страны не ведется войны. За это время произошли важные положительные изменения. Граждане при активной международной поддержке «постепенно преодолевают накопившееся за годы смуты недоверие, учатся договариваться и находить компромиссы». Также в прошлом году сформированы органы власти на переходный период, «началось объединение госструктур, финансовых и экономических институтов».

Всеобщие выборы, намеченные на конец минувшего декабря, провалились. За два дня до события Высшая избирательная комиссия официально объявила о переносе голосования.

Задача по подготовке страны к плебисциту теперь возложена на назначенного парламентом премьер-министра Фатхи Башагу. Вынесение вотума доверия сформированному им правительству запланировано на 1 марта.

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