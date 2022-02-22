Рыжеволосую супругу Моргенштерна сравнили с фигуристкой Александрой Трусовой

Москва, 22 февраля. Супруга эпатажного музыканта Моргенштерна Дилара Зинатуллина резко сменила имидж, превратившись в рыжеволосую красавицу. Поклонники, не ожидавшие такого преображения, пришли в восторг и сравнили девушку с фигуристкой Александрой Трусовой.
Зинатуллина опубликовала несколько кадров на своей странице в Instagram. Она предстала в совершенно новом для себя образе — супруга рэпера покрасила волосы в рыжий цвет. Изменения удивили поклонников блогера. Некоторые интернет-пользователи предположили, что Зинатуллина вдохновилась серебряной призеркой Олимпийских игр в Пекине Трусовой.
«Под Трусову?»;
«Трусова 2.0»;
«На Трусову теперь похожа», — написали комментаторы под публикацией.
Поклонники Зинатуллиной отметили, что с новым цветом волос она похорошела и стала выглядеть значительно моложе. Супругу Моргенштерна одарили комплиментами.
Моргенштерн и Зинатуллина временно переехали в Дубай, пока пара не собирается возвращаться на родину. Некоторые фолловеры предположили, что девушка ждет первенца. Поэтому супруги пока не планируют перелеты, которые могут быть небезопасны для 21-летней звезды интернета.