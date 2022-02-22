Лавров считает, что реакцию Запада на признание Россией ЛДНР можно было предвидеть

Москва, 22 февраля. Западные санкции против России не зависят от признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, ответная реакция Запада не вызывает удивления, так как ее можно было предвидеть. Он подчеркнул, что никто не может быть уверенным в том, что Киев после 2014 года представляет всех людей, проживающих на территории Украины. Лавров отметил, что западные коллеги уже привыкли осуждать Россию.

«То, что сейчас наши коллеги пытаются свалить вину на Россию за развал минских договоренностей — это тоже мы понимаем. Наши европейские, американские, британские коллеги не остановятся и не успокоятся, пока не исчерпают все свои возможности для так называемого "наказания России". Уже грозят всеми возможными санкциями или, как там сейчас говорят, "мамой всех санкций"», — высказал министр свою точку зрения.

Лавров также указал на то, что Россия привыкла к попыткам Запада свалить всю вину на нее.

Ранее сообщалось, что обстановка на востоке Украины является нападением на все русское. Такое мнение озвучил министр иностранных дел России.