Младший сын Бекхэма повторил культовую фотосессию отца

Вашингтон, 22 февраля. Младший сын легендарного экс-футболиста Дэвида Бекхэма Круз снялся для обложки нового выпуска журнала i-D. Он повторил фотосессию отца 2000 года для Homme Magazine.

Бекхэм-младший разделся до трусов ради пикантной съемки. Фотограф запечатлел 17-летнего подростка топлес в трусах-боксерах Sunspel белого цвета. Молодой человек покрасил волосы в розовый цвет, а при этом его образ дополнило множество украшений: несколько колец, небольшие серьги и цепи на шее.

Сын бывшего игрока мадридского «Реала» на фото сидит на стуле на фоне серой стены. Одной рукой юноша прикрывает глаз, демонстрируя подкаченное тело.

Prt Scr instagram.com / @cruzbeckham

Сам Бекхэм позировал в подобном образе для обложки журнала Homme Magazine. Культовая съемка была в 2000 году. Тогда для фотосессии экс-футболист надел «боксеры», обнажив свое подтянутое тело.

Сыновья Бекхэма активно заняты своей карьерой. Старший наследник выпустил кулинарное шоу «Готовим с Бруклином», а средний сын Ромео подписал профессиональный контракт с американским футбольным клубом «Форт Лодердейл».