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Младший сын Бекхэма повторил культовую фотосессию отца

Шоу-бизнес
Младший сын Бекхэма повторил культовую фотосессию отца
Global Look Press  /  HOCH ZWEI

Вашингтон, 22 февраля. Младший сын легендарного экс-футболиста Дэвида Бекхэма Круз снялся для обложки нового выпуска журнала i-D. Он повторил фотосессию отца 2000 года для Homme Magazine.

Бекхэм-младший разделся до трусов ради пикантной съемки. Фотограф запечатлел 17-летнего подростка топлес в трусах-боксерах Sunspel белого цвета. Молодой человек покрасил волосы в розовый цвет, а при этом его образ дополнило множество украшений: несколько колец, небольшие серьги и цепи на шее.

Сын бывшего игрока мадридского «Реала» на фото сидит на стуле на фоне серой стены. Одной рукой юноша прикрывает глаз, демонстрируя подкаченное тело.

Младший сын Бекхэма повторил культовую фотосессию отца
Prt Scr instagram.com / @cruzbeckham

Сам Бекхэм позировал в подобном образе для обложки журнала Homme Magazine. Культовая съемка была в 2000 году. Тогда для фотосессии экс-футболист надел «боксеры», обнажив свое подтянутое тело.

Сыновья Бекхэма активно заняты своей карьерой. Старший наследник выпустил кулинарное шоу «Готовим с Бруклином», а средний сын Ромео подписал профессиональный контракт с американским футбольным клубом «Форт Лодердейл».

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бекхэм футболист фотосессия
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