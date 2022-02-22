Толкователи расшифровали забытое пророчество Ванги для Донбасса

Москва, 22 февраля. Известная болгарская провидица Ванга предсказала множество событий в современной истории. По мнению экспертов, расшифровавших ее пророчества, она предсказала и события в Донбассе в 2022 году.

Считается, что Ванга задолго до 2022 года знала о развитии событий на Украине. При этом особое внимание она уделяла судьбе Донбасса. Как утверждают толкователи ее пророчеств, Ванга предсказывала Донбассу независимое от Украины будущее. Саму Украину ожидают крупные перемены.

«Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет», — приводит ее слова портал «Загрево».

Предполагается, что под словами «порох», «кролик» и «клич» Ванга подразумевала определенных украинских политиков. Она также предсказывала пришествие некоего «Стрельца», который даст Украине вторую жизнь.

«И придет Стрелец, и будет стоять двадцать и три года, а то, что стояло двадцать и три года, — сотрется в порошок», — говорится в тексте ее пророчества.

Ванга также упоминала Россию в своих предсказаниях. Она утверждала, что страна укрепит свои позиции, станет сильнее и лучше. Также она предвидела воссоединение Крыма с Россией.

Prt Scr youtube.com / TV Center

Отдельные предсказания Ванги посвящены дню «шести двоек» — 22 февраля 2022 года. Она утверждала, что эта зеркальная дата не предвещает человечеству ничего хорошего, с чем согласны и специалисты-нумерологи.