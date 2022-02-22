Журналисты из России, США и Италии попали под обстрел ВСУ в районе Горловки

Донецк, 22 февраля. Группа работающих в Донбассе журналистов оказалась под огнем со стороны Вооруженных сил Украины, сообщают СМИ.

Отмечается, под обстрелом оказалась группа корреспондентов из ДНР, России, США и Италии попала под обстрел под Горловкой, среди которых был американский журналист Патрик Ланкастер.

Ранее сообщалось, что омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила об активизации обстрелов ВСУ по всей линии разграничения. По ее словам, с вечера 21 февраля ведутся непрекращающиеся обстрелы с применением тяжелого вооружения.