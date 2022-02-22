Супруга лыжника Большунова устроила ему сюрприз после победы на Олимпиаде

Москва, 22 февраля. Лыжник Александр Большунов вернулся домой после триумфа на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен показал, как супруга встретила его после соревнований.

Большунов оказался самым успешным спортсменом Олимпийских игр в Пекине: лыжник принес России три золотые медали и лишь недавно прибыл домой. Супруга чемпиона тщательно подготовилась к его возвращению и подготовила сюрприз. Так, в гостиной Большунова ждала полноразмерная картонная фигура его самого. Лыжник опубликовал пост, где показал сюрприз, и поблагодарил супругу.

«Спасибо, солнце», — обратился Большунов к жене.

Поклонники также отреагировали на публикацию спортсмена. Сюрприз супруги Большунова растрогал фанатов.

Prt Scr instagram.com / @san_sanych_bolshunov

«Какой теплый прием! Анна — молодец!»; «Как приятно, когда дома ждут!»; «Поздравляю! Долгих лет и крепкого здоровья вам», — написали фолловеры.

Ранее Большунов признался, что супруга внесла свой вклад в его победу на Олимпиаде. По словам спортсмена, возлюбленная регулярно поддерживала его и старалась быть рядом во время подготовки к зимним Играм.