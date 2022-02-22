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Шольц признался в невозможности остановить «Северный поток — 2» после признания ЛДНР

Политика
Шольц признался в невозможности остановить «Северный поток — 2» после признания ЛДНР
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Берлин, 22 февраля. Проект российского газопровода «Северный поток — 2» невозможно остановить, поэтому он будет завершен. Такое неожиданное заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Немецкий политик в интервью изданию Welt отметил, что Берлин не имеет возможности остановить проект «СП-2».

«В текущей ситуации мы не можем остановить этот проект, хотя он, несомненно, будет завершен в печальной атмосфере. Мы не в восторге от этой инвестиции», — сказал Шольц.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к согражданам. В ходе него глава государства подписал указ о признании независимого статуса республик Донбасса.

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россия германия газопровод сп-2 шольц
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