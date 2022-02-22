Отказ от эксплуатации «Северного потока — 2» приведет к потерям для компаний в Европе

Москва, 22 февраля. Решение об отказе от запуска российского трубопровода «Северный поток — 2» может привести к потерям некоторых компаний в Европе, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

Речь идет о партнерах «Газпрома», добавил министр в интервью Energy Intelligence. Многие предприятия в ЕС, по его словам, придерживаются разумных подходов и осознают, что еврозоне необходимо наращивать поставки голубого топлива.

«В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться», — пояснил Шульгинов.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что «СП-2» — исключительно коммерческий проект, и в нем нет политической окраски. В целом европейские партнеры поддерживают эксплуатацию магистрали, в том числе глава французской энергокомпании Engie Катрин Макгрегор.