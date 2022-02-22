Фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи в формате делового форума

Сочи, 22 февраля. Открытый российский фестиваль «Кинотавр» состоится в формате делового форума с 13 по 20 сентября. Прием заявок на участие в конкурсных программах начнется уже 1 марта и продлится до 1 июня.

Президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский считает «Кинотавр» важной питательной средой для формирования нового творческого поколения. Главный национальный кинофестиваль покажет лучшие российские фильмы, снятые за год.

«Поэтому мы рады объявить прием заявок на фестиваль, который снова пройдет в Сочи в сентябре этого года с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Уверен, что заявок будет традиционно много — количество желающих попасть в конкурсные программы «Кинотавра» увеличивается с каждым годом», — приводит слова Роднянского пресс-служба смотра.

Уже третий год фестиваль проходит в офлайн режиме с применением антиковидных мер. Основной площадкой для смотра станет Зимний театр. Программа включает в себя также секцию «Кинотавр. Сериалы», которая была представлена в прошлом году.

Картина российского режиссера Анастасии Вебер «Трэп» стала лучшей на кинофестивале в Берлинале. Фильм завоевал сердца зрителей в программе короткометражного кино.