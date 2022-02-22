Басурин обвинил ВСУ в целенаправленных обстрелах территории ДНР

Донецк, 22 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины ведут целенаправленный огонь по территории Донецкой Народной Республики, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он обвинил Киев в том, что его войска осуществляют последовательные, а не хаотичные обстрелы республики.

Ранее сообщалось, что ДНР обвинила ВСУ в обстреле трех населенных пунктов за полчаса. Отмечается, что украинские военные выпустили 25 мин калибра 120 мм по поселку Стыла, четыре мины калибра 82 мм по Александровке и десять мин калибра 120 мм по Старомихайловке.