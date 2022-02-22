Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 12:22
12:21
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с грузовиком и семью легковушками в Подмосковье
12:20
Политика
Политолог: НАТО не нужна слабая Украина с массой проблем
12:19
Общество
В Ставропольском музее изобразительных искусств откроется выставка «Московский след»
12:19
Политика
Блогер Пучков о признании республик Донбасса: Давно пора!
12:18
Политика
Шольц признался в невозможности остановить «Северный поток — 2» после признания ЛДНР
12:18
Экономика
Отказ от эксплуатации «Северного потока — 2» приведет к потерям для компаний в Европе
12:18
Общество
Журнал Elle опубликовал лунный календарь на 22 февраля
12:17
Технологии
Киберполигон открыли в Татарстане на базе нового технопарка «Спартак»
12:17
Армия
Басурин: вопрос размещения российских военных в ДНР будет решать глава республики
12:13
Общество
Фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи в формате делового форума
Все новости

Басурин обвинил ВСУ в целенаправленных обстрелах территории ДНР

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 12:12
Армия
Басурин обвинил ВСУ в целенаправленных обстрелах территории ДНР
dan-news.info  /  ДАН

Донецк, 22 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины ведут целенаправленный огонь по территории Донецкой Народной Республики, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он обвинил Киев в том, что его войска осуществляют последовательные, а не хаотичные обстрелы республики.

Ранее сообщалось, что ДНР обвинила ВСУ в обстреле трех населенных пунктов за полчаса. Отмечается, что украинские военные выпустили 25 мин калибра 120 мм по поселку Стыла, четыре мины калибра 82 мм по Александровке и десять мин калибра 120 мм по Старомихайловке.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Басурин обвинил ВСУ в целенаправленных обстрелах территории ДНР
днр всу обстрелы басурин
Комментировать