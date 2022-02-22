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Омбудсмен ДНР Морозова заявила об активизации обстрелов ВСУ по всей линии разграничения

Армия
Омбудсмен ДНР Морозова заявила об активизации обстрелов ВСУ по всей линии разграничения
dan-news.info  /  ДОНЕЦКОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ

Донецк, 22 февраля. Вооруженные силы Украины активизировали обстрелы по всей линии разграничения в Донбассе, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

По ее словам, с вечера 21 февраля ведутся непрекращающиеся обстрелы с применением тяжелого вооружения.

Ранее Народная милиция ДНР зафиксировала концентрацию артиллерии и военной техники вблизи населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Согласно информации оборонного ведомства, украинские военнослужащие разместили на передовой гаубицы и бронемашины.

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