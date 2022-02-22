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Родные и друзья провожают Юхтина в последний путь в Москве

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 12:09
Общество
Родные и друзья провожают Юхтина в последний путь в Москве
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 22 февраля. Церемония прощания с актером Геннадием Юхтиным началась в ритуальном зале ЦКБ в Москве. На траурном мероприятии находятся родные и близкие именитого артиста.

Юхтин ушел из жизни 18 февраля. Ему было 89 лет. Актер не дожил до своего 90-летия полтора месяца.

Незадолго до смерти звезда картины «Весна на Заречной улице» попала в больницу. У Юхтина диагностировали коронавирус. Несмотря на попытки врачей спасти именитого артиста, он скончался.

После церемонии прощания, на которую пришли родные, друзья, коллеги кинозвезды, гроб с телом Юхтина отправят на Троекуровское кладбище. Там пройдет погребение, пишет телеканал «360».

Уход Юхтина из жизни расстроил и поклонников, и коллег именитого артиста. Актриса Инна Чурикова назвала его кончину жутким и печальным событием.

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