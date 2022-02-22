Политолог Кедми предрек затишье на Украине после подписания Путиным указа по Донбассу

Москва, 22 февраля. Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости республик Донбасса окажет значительное влияние на всю Украину.

Такое мнение выразил политолог и военный эксперт Яков Кедми. Он рассказал, что может ожидать Украину после признания Россией независимого статуса Донецкой и Луганской народных республик.

Политолог не исключил, что украинская армия продолжит осуществлять обстрелы по Донбассу. Однако, по его мнению, подобное развитие событий маловероятно, поскольку Россия быстро и эффективно пресечет действия ВСУ. Скорее всего, Киев прекратит нападать на ДНР и ЛНР, добавил Кедми.

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Политолог объяснил, как одно решение российского лидера по Донбассу изменит обстановку внутри остальной части Украины. После подписания соответствующего указа будет тихо не только в республиках, но и на территории всей страны, отметил он. Более того, прекращение огня со стороны Киева будут означать и внутренние изменения в государстве, сказал Кедми.

Ранее сообщалось, что парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. Депутаты обеих республик единогласно поддержали соглашение, передает Национальная служба новостей.

Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР во время видеообращения к россиянам. С этой просьбой к президенту РФ обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.