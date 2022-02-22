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Народный совет ЛНР: Киеву придется вывести войска из Донбасса, иначе будут приняты меры

Армия
Народный совет ЛНР: Киеву придется вывести войска из Донбасса, иначе будут приняты меры
Федеральное агентство новостей  /  Мария Иванова

Луганск, 22 февраля. Киевские власти должны в добровольном порядке вывести из Донбасса подразделения Вооруженных сил Украины, заявил вице-спикер Народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов.

По его словам, если ситуация в регионе не изменится, будут приняты решительные меры.

«Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской Народной Республики», — сказал парламентарий.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о 65 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ. Украинская армия обстреляла 29 населенных пунктов за сутки.

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