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Советник главы ДНР Кимаковский рассказал о ситуации в республике и об утреннем теракте

Общество
Советник главы ДНР Кимаковский рассказал о ситуации в республике и об утреннем теракте
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Народные советы ДНР и ЛНР сегодня ратифицируют Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Российской Федерацией. О том, с каким настроением проходят слушанья и какова общая обстановка в народных массах, ФАН рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Представитель органов государственной власти ДНР отмечает, что после выступления президента РФ Владимира Путина народ республики ликует.

«Безусловно, жители очень рады этому решению, однако государственным структурам добавилось много работы. Необходимо отметить, что эта работа хоть и сложная, но очень приятная. Я сегодня уже общался с некоторыми руководителями государственных управлений и стало ясно, что нам предстоит пройти массу интеграционных процессов, которых ранее не было никогда. Но несмотря на это, мы справимся, так как эта работа для нас очень приятна. Мы ощущаем большую поддержку, которая чувствуется в том, что Российская Федерация теперь прикрывает нас мощным военным щитом. Есть надежда, что в конечном итоге на линии разграничения через какое-то время все-таки будет тишина», — отметил в беседе с ФАН Игорь Кимаковский.

Политик также отметил, что любой затяжной конфликт сам по себе инерционен, и на фоне первичного затишья, которое может показаться ошибочным, может произойти что угодно. 

«Сказать, что обстановка сильно изменилась со вчерашнего вечера — не совсем правильно. В данный момент мы наблюдаем частичное затишье. Но тем не менее на трассе «Горловка — Донецк» сегодня утром произошел теракт, в результате которого погибли трое гражданских. По нашим предположениям, этот теракт был направлен на устранение одного из командиров подразделений, которое базируется в Горловке. Поэтому говорить о кардинальном изменении в обстановке пока рано», — добавил собеседник ФАН.

Ранее ФАН рассказывал, как госслужащие Донбасса встали под ружье, несмотря на угрозу жизни. 

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Все новости / Общество / Советник главы ДНР Кимаковский рассказал о ситуации в республике и об утреннем теракте
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