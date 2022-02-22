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Глава МИД КНР Ван И: новая стратегия США нацелена на сдерживание развития Китая

Политика
Глава МИД КНР Ван И: новая стратегия США нацелена на сдерживание развития Китая
wikipedia.org  /  Agencia de Noticias ANDES / CC BY-SA 2.0

Пекин, 22 февраля. Новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе направлена на сдерживание развития Китая и бросает ему вызов, рассказал глава МИД страны Ван И.

Соответствующим заявлением министр иностранных дел поделился во время телефонных переговоров с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном.

«Попытка США включить использование Тайваня для контроля над Китаем в свою региональную стратегию, очевидно, является явным ошибочным сигналом по сдерживанию Китая», — цитирует Ван И пресс-служба ведомства.

Ранее американский политолог Дмитрий Саймс заявил, что Вашингтон действует крайне противоречиво на международной арене в последнее время. По его словам, официально США объявили своим главным геополитическим «врагом» Китай. Однако, вопреки озвученной стратегии, страна делает все, для усиления КНР за счет сближения с Россией.

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