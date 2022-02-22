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МИД РФ: Россия пока не планирует размещать свои военные базы на территории ЛДНР

Армия
МИД РФ: Россия пока не планирует размещать свои военные базы на территории ЛДНР
Личный архив  /  Богдан

Москва, 22 февраля. Размещение своих военных баз на территории Луганской и Донецкой народных республик пока не входит в планы Москвы, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, договоры между Москвой, Донецком и Луганском допускают создание в Донбассе российских военных объектов, но в настоящий момент речи об этом не идет.

Ранее сообщалось, что Россия получила от ЛДНР право размещать свои военные базы на территории республик. Положение об этом закреплено, в частности, в статье 5 Договора РФ и ДНР.

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