Актриса Татьяна Доронина госпитализирована с коронавирусом в Москве

Москва, 22 февраля. Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу в Москве. У актрисы диагностирован коронавирус, но медики отмечают положительную динамику.

Доронина с положительным тестом на коронавирус госпитализирована давно. Справа легкие актрисы поражены на 20%, а слева — на 16%. Предыдущая томография выявляла более высокую степень поражения, поэтому врачи увидели положительную динамику.

При этом состояние Дорониной осложняется сопутствующими хроническими заболеваниями. В данный момент актриса эмоционально нестабильна и доктора применяют седатирующие препараты, сообщает Telegram-канал Mash.