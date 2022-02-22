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Актриса Татьяна Доронина госпитализирована с коронавирусом в Москве

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 11:59
Общество
Актриса Татьяна Доронина госпитализирована с коронавирусом в Москве
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

Москва, 22 февраля. Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу в Москве. У актрисы диагностирован коронавирус, но медики отмечают положительную динамику.

Доронина с положительным тестом на коронавирус госпитализирована давно. Справа легкие актрисы поражены на 20%, а слева — на 16%. Предыдущая томография выявляла более высокую степень поражения, поэтому врачи увидели положительную динамику.

При этом состояние Дорониной осложняется сопутствующими хроническими заболеваниями. В данный момент актриса эмоционально нестабильна и доктора применяют седатирующие препараты, сообщает Telegram-канал Mash.

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