Тимошенко потребовала от Зеленского консолидировать все политсилы на фоне признания ЛДНР

Киев, 22 февраля. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она призвала главу государства объединить все политические и общественные единицы внутри страны из-за признания ЛДНР Россией.

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии самостоятельности Луганской и Донецкой народных республик. Также он согласовал с главами субъектов договоры о дружбе и сотрудничестве РФ с ДНР и ЛНР. Тимошенко на фоне разворачивающихся в Донбассе событий призвала Зеленского объединить все институты внутри страны.

«Обращаюсь к президенту Украины: пора консолидировать все ветви власти, все политические и общественные силы страны для защиты и сохранения нашей независимости. В это время чрезвычайной угрозы нам нужна Страна национального единства — с сильной армией, сильной экономикой, объединенным обществом. Момент истины наступил и для нас, украинцев. Мы должны стать сильными», — подчеркнула политик в Facebook.

Ранее Зеленский назвал признание ЛДНР «выходом» России из Минских соглашений, передает Национальная служба новостей. Он также заявил, что Киев «стремится к миру» в вопросе Донбасса.