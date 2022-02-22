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«Ни один кадр не стоит человеческой жизни»: Евгений Поддубный о военной журналистике
Россия
«Ни один кадр не стоит человеческой жизни»: Евгений Поддубный о военной журналистике
Pr Scr youtube.com  /  Евгений Поддубный

Журналист Евгений Поддубный рассказал о подготовке военного корреспондента и его поведении в зоне боевых действий. По его мнению, освещающий военный конфликт сотрудник СМИ просто обязан обладать определенным набором знаний и навыков, которые повышают его живучесть. Об этом заявил в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

«Мы всегда изучаем место, где будем работать, какие там угрозы, как их можно купировать. Если нельзя купировать, стоит ли оно того. Потому что я действительно считаю, что ни один кадр не стоит человеческой жизни. Я с этим настроем всегда работаю, что это моя ответственность — и людей сохранить, и себя», — сказал Евгений Поддубный.

«Ни один кадр не стоит человеческой жизни»: Евгений Поддубный о военной журналистике
vk.com / Евгений Поддубный

В получении ранений и травм во время работы журналист не видит ничего героического. Он старается все предусмотреть. Однако, даже после подсчетов всех возможных последствий в этой «математике» всегда остается крупица хаоса. Правильные действия не всегда ведут к успешному завершению дела. Евгений не исключает и риска ради своих убеждений, который может привести к смерти.

«Человек, который верит в собственную правоту, в собственные убеждения, он изначально на это согласен. Хотя здравый смысл должен быть превыше всего. Если уж такое приключилось, я верю в бога. Я знаю мало людей, которые не верят в бога. Есть такая фраза «в окопах атеистов нет». Если суждено так принять смерть, надо ее принять, не то, чтобы достойно, скорее, с верой внутри», — добавил военный журналист.

«Ни один кадр не стоит человеческой жизни»: Евгений Поддубный о военной журналистике
vk.com / Евгений Поддубный

Из своих многочисленных командировок в зоны военных конфликтов Евгений Поддубный привозит необычные трофеи. Богатую коллекцию корреспондента после поездки в Сирию пополнил осколок крылатой ракеты «Томагавк».

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Все новости / Россия / «Ни один кадр не стоит человеческой жизни»: Евгений Поддубный о военной журналистике
россия журналистка поддубный
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