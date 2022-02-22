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Военный эксперт Карасев о Донбассе: Чувства, как после воссоединения Крыма с Россией
Политика
Военный эксперт Карасев о Донбассе: Чувства, как после воссоединения Крыма с Россией
Федеральное агентство новостей  / 

Жители Донбасса испытывают от признания Россией ДНР и ЛНР такую же радость, как после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Об этом в беседе с ФАН заявил военный эксперт Владимир Карасев.

Президент РФ Владимир Путин после почти часового обращения к россиянам объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Указы о признании, а также договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР были подписаны в прямом эфире. Как ожидается, Госдума ратифицирует документы днем во вторник, а позже это сделает и Совет Федерации. Парламенты народных республик Донбасса уже провели заседания и ратифицировали документы.

Для ДНР и ЛНР это — исторический момент, заявил в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт из Луганска Владимир Карасев. По его словам, восемь лет народ Донбасса боролся за независимость и право быть с Россией, а сейчас этот момент близок как никогда. Он сравнил ощущения от признания ДНР и ЛНР с теми, которые были в тот момент, когда Крым вернулся в состав России.

«Сейчас у меня ощущение такое же, как было тогда, когда Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав России. Мы тогда всей семьей прыгали перед телевизором, у нас были слезы радости. Я служил в Севастополе. Звонил друзьям и поздравлял их, а они мне говорили: «Теперь очередь за Донбассом». На восемь лет затянулось ожидание, но оно того стоило — все было не зря», — заявил собеседник ФАН.

Военный эксперт Карасев о Донбассе: Чувства, как после воссоединения Крыма с Россией
ФБА «Экономика сегодня» /

Военный эксперт также попросил не забывать о тех людях, которые стояли у истоков Донецкой и Луганской народных республик и отдали свои жизни за независимость Донбасса.

«Я вчера вспоминал нашего командира, первого главу ЛНР Валерия Болотова, без которого этого всего не было бы. Я вспоминал наших славных командиров: Павла Дремова, Александра Беднова, Алексея Мозгового, а также всех ребят, которые сложили головы ради того, чтобы Донбасс сделал большой шаг. Счастье переполняет. Низкий поклон руководству России, спасибо депутатам Госдумы, членам Совета безопасности, а также нашему верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Это историческое решение», — резюмировал Владимир Карасев.

По мнению политолога, эксперта института стран СНГ Ивана Скорикова, признанием независимости Донбасса должны быть довольны как Соединенные Штаты, так и Украина.

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