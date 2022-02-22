Вассерман: Россия остановит преступную деятельность Киева в Донбассе признанием ЛДНР

Москва, 22 февраля. Киеву придется распрощаться с планами развивать преступную активность в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР, заявил депутат Государственной думы РФ, известный политолог и публицист Анатолий Вассерман.

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. В интервью для «ПолитРоссии» эксперт отметил, что это решение не только поможет развитию Донбасса, но и отобьет у Киева желание продолжать преступную деятельность в регионе.

«Полагаю, это будет означать, что для террористической группировки "Украина" будет, мягко говоря, опасно продолжать свою прежнюю активность. Очень надеюсь, что и спонсоры этой террористической группировки — Западная Европа и Северная Америка — тоже призадумаются, стоит ли игра свеч», — заявил Вассерман.

Политолог отметил, что после признания ЛДНР смогут успешно интегрироваться с российскими регионами. Благодаря этому экономическое развитие республик существенно ускорится.

Ранее сообщалось, что спикер Государственной думы России Вячеслав Володин анонсировал заседание ГД по вопросу ратификации договоров о взаимопомощи с ЛДНР. По его словам, Москва признала суверенитет республик, чтобы остановить гибель россиян и соотечественников, которые живут там, передает телеканал «360».