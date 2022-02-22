Реакция парламентариев ЛДНР на решение о ратификации договора с Россией попала на видео

Луганск, 22 февраля. Народный совет Луганской Народной Республики аплодировал стоя после ратификации договора о дружбе и взаимопомощи с Россией. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Парламентарии ДНР также обрадовались приданию договору с РФ юридической силы.

Ранее сообщалось, что думские комитеты рекомендуют палате придать договорам с Донецкой и Луганской народными республиками юридическую силу путем утверждения их соответствующим органом каждой из сторон. Стоит отметить, что комитеты Государственной думы по международным делам и по СНГ придерживаются аналогичного мнения.