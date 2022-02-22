Политолог о признании ДНР и ЛНР: Сделан очень важный шаг, за ним должны последовать другие

Признание Москвой ДНР и ЛНР — это важный шаг для России, которого многие ждали долгие восемь лет. Такую позицию в беседе с ФАН высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Комментируя действия национального лидера, Василий Небензя обратил внимание, что Кремль по-прежнему открыт к контактам, однако не допустит очередной кровавой бойни в дружественных ЛНР и ДНР.

Как отметил Дмитрий Родионов, признание республик — это очень важный шаг, которого многие ждали долгих восемь лет. Все эти годы мы верили, что кровь и слезы войны — не просто так, что это даст результат. И вот, он есть.

«Вопрос в том, что дальше. Сделан очень важный, хоть и маленький шаг, но за ним должны последовать остальные. В противном случае все может обесцениться, и мы получим не только санкции, но и еще большую консолидацию Запада, еще большее ужесточение нацистского режима на Украине и американские ракеты в Харьковской области. Запад понимает только силу, и он должен сейчас понять, что дальнейшие шаги со стороны России в случае, если он не отступит, — неминуемы», — пояснил Дмитрий Родионов.

Федеральное агентство новостей /

Другой вопрос, заметил он, в том, какими должны быть эти шаги. Главное — это в каких границах признаны республики. Если Россия официально признает ДНР и ЛНР, это будет значить, что она признает их в границах, определенных конституциями этих государств. Нельзя же признать государство частично. А в конституциях записано, что эти государства существуют в границах территорий, где состоялся референдум 11 мая 2014 года — в границах бывших Донецкой и Луганской областей Украины.

«Таким образом, Россия признает, что две трети Донбасса оккупированы Киевом. Украина не способна существовать в качестве буфера или моста между Востоком и Западом. Она может быть или в сфере влияния России, или быть антиРоссией. Думаю, длительный экскурс в историю в обращении Путина был не просто так. Это констатация того, что Украина не состоялась как самостоятельное государство. И надо понимать, что сегодня должна решаться судьба не Донбасса (она уже решена, причем задолго до вчерашнего дня), но судьба полностью обанкротившейся украинской государственности», — заключил Дмитрий Родионов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

Депутат Госдумы Елена Драпеко приветствовала решение о признании Донецкой и Луганской народных республик и высказалась в том числе по поводу границ. По ее словам, ВСУ даже взглянуть в сторону России побоятся.