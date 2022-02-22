Политолог Ася Абдулова: Признание Россией ЛДНР — это их безопасность, стабильность и экономическое развитие

Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Признание республик дает России возможность в полной мере защитить Донбасс, считает политолог Ася Абдулова.

Донбасс был той болевой точкой России, на которую постоянно давил Запад. После признания ДНР и ЛНР отпадают несколько рычагов давления на Россию как со стороны Запада, так и со стороны Украины. Теперь нечем будет шантажировать и манипулировать, пишет сетевое издание Abdulova.Info. Также этот шаг России является непрозрачным посылом Западу о том, что наша страна будет защищать свои интересы и сферы влияния, и никакие угрозы ее не остановят, поясняет эксперт.

Абдулова полагает, что в признании республик велика роль западных партнеров, так как своими информационными вбросами и фейками о мнимой угрозе со стороны Российской Федерации они спровоцировали Россию к активным действиям. События развиваются молниеносно, поэтому мюнхенская конференция, прошедшая на днях, напоминала сборище каких-то сектантов, одержимых идеей фикс о «нападении» России на Украину, поясняет Ася. Хотя именно США и Великобритания накачивали Украину оружием, а западники несколько лет вели подготовку к войне против России на территории Украины, начав с диверсий и провокаций украинцев в ДНР и ЛНР, чтобы затем обвинить во всем Россию.

Признание Россией ДНР и ЛНР — это выстраданное, но верное решение. В первую очередь для самих республик это — безопасность, стабильность, экономическое развитие, уверена Ася.

Признание ДНР и ЛНР на мировой арене тоже выгодно России. Именно признанием республик был нанесен сокрушительный удар по дутой гегемонии США и ее вассалам, а также это — упреждающий удар по НАТО. США несут сейчас огромные имиджевые потери, что скажется на их внутренней политике. Теперь администрация Байдена будет оправдываться перед своими заклятыми оппонентами — республиканцами, считает специалист.

Россию на протяжении восьми лет продолжают пугать санкциями и осуждением так называемого мирового сообщества в лице вассалов США. Но даже если сегодняшнее руководство Германии запретит «СП-2», они сделают хуже прежде всего себе, так как пострадает европейский экономический сектор. Дешевая энергетика — это конкурентная экономика, низкие коммунальные тарифы, высокий социальный уровень населения. Если этого не будет, для ЕС наступят не очень приятные последствия, подытожила политолог Абдулова.

Ранее сообщалось, что Шольц признался в невозможности остановить «Северный поток — 2» после признания ЛДНР. Немецкий политик в интервью изданию Welt отметил, что Берлин не имеет возможности остановить проект «СП-2».