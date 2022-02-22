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Депутат Милонов: Неразумные действия Киева и провокации ВСУ привели к признанию ДНР и ЛНР
Политика
Депутат Милонов: Неразумные действия Киева и провокации ВСУ привели к признанию ДНР и ЛНР
Федеральное агентство новостей  / 

Промедление в признании независимости Луганской и Донецкой народных республик угрожало жизням жителей Донбасса. При этом сам Киев своими провокациями на линии разграничения подтолкнул Москву к этому шагу. Об этом в беседе с ФАН сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Как отметил парламентарий, Украина под видом защиты от «агрессии» со стороны России начала бомбить свои же территории. И ждать, пока ВСУ начнут полномасштабное наступление на ДНР и ЛНР, было нельзя.

«Это было жизненно важно для ДНР и ЛНР. Поскольку дальнейшее промедление угрожало жизням людей, которые находятся на этих территориях. Неразумные действия, которые предпринял официальный Киев, и провокации вооруженных сил Украины привели, собственно говоря, к тому, что получилось — признанию независимости ДНР и ЛНР. Ведь на ровном месте Украина, прикрываясь «угрозой» со стороны России, начала бомбить собственные территории — ДНР и ЛНР. Если бы мы еще немного упустили эту ситуацию, получилось бы так, что ВСУ с помощью иностранного оружия навалились бы и «зачистили» эти территории, чего допускать было нельзя», — пояснил свою позицию Милонов.

Депутат Милонов: «Неразумные действия Киева и провокации ВСУ привели к признанию ДНР и ЛНР»
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Дальнейшие шаги Киева известны, считает Милонов. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский начнет жаловаться своим западным «партнерам» на решение России и рассуждать о границах.

«Как обычно, Украина сейчас начнет жаловаться. Зеленский или кто там будет следующим президентом, будет заявлять о неких фантомных границах. Это вполне ожидаемо. Они до сих пор и Крым считают своей территорией. Я думаю, что Украине сейчас надо возвращаться к каким-то реалиям, но Киев, по всей видимости, к этому не готов», — заключил Милонов.

Тем временем вслед за ЛНР в парламенте Донецкой Народной Республики тоже ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Депутаты единогласно поддержали это решение на внеочередном заседании Народного совета ДНР.

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Все новости / Политика / Депутат Милонов: Неразумные действия Киева и провокации ВСУ привели к признанию ДНР и ЛНР
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