Тестовая партия iPhone 14 запущена в производство

Вашингтон, 22 февраля. Компания Apple начала работу над выпуском моделей iPhone 14. Смартфоны с необычным дизайном находятся на стадии тестового производства.

Apple запланировала выход на рынок iPhone 14 с нестандартным дизайном, однако он будет утвержден только по результатам пробной сборки. Партия также позволит устранить риск потенциальных проблем еще до запуска массового производства. Об этом сообщает портал Apple Insider.

Традиционно Apple проводит тестовые сборки в феврале совместно с производителем Foxconn. В этом году компания не стала изменять привычным темпам работы, однако партнер Luxshare впервые остался без заказа на производство смартфонов техногиганта серии Pro. Сборщик выиграл шанс поработать лишь над моделями стандартной версии.

Новые модели iPhone получат серьезные внешние изменения. Так, у смартфонов уменьшится выступ блока камер. Кроме того, разработчики добавят вырез для фронтальной камеры взамен «челки».

Apple также запланировала обновление линейки Mac. Компания готовится выпустить несколько новых компьютеров в 2022 году.