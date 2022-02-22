Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 12:21
12:20
Политика
Политолог: НАТО не нужна слабая Украина с массой проблем
12:19
Общество
В Ставропольском музее изобразительных искусств откроется выставка «Московский след»
12:19
Политика
Блогер Пучков о признании республик Донбасса: Давно пора!
12:18
Политика
Шольц признался в невозможности остановить «Северный поток — 2» после признания ЛДНР
12:18
Экономика
Отказ от эксплуатации «Северного потока — 2» приведет к потерям для компаний в Европе
12:18
Общество
Журнал Elle опубликовал лунный календарь на 22 февраля
12:17
Технологии
Киберполигон открыли в Татарстане на базе нового технопарка «Спартак»
12:17
Армия
Басурин: вопрос размещения российских военных в ДНР будет решать глава республики
12:13
Общество
Фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи в формате делового форума
12:12
Армия
Басурин обвинил ВСУ в целенаправленных обстрелах территории ДНР
Все новости

Тестовая партия iPhone 14 запущена в производство

Технологии
Тестовая партия iPhone 14 запущена в производство
pixabay.com

Вашингтон, 22 февраля. Компания Apple начала работу над выпуском моделей iPhone 14. Смартфоны с необычным дизайном находятся на стадии тестового производства.

Apple запланировала выход на рынок iPhone 14 с нестандартным дизайном, однако он будет утвержден только по результатам пробной сборки. Партия также позволит устранить риск потенциальных проблем еще до запуска массового производства. Об этом сообщает портал Apple Insider.

Традиционно Apple проводит тестовые сборки в феврале совместно с производителем Foxconn. В этом году компания не стала изменять привычным темпам работы, однако партнер Luxshare впервые остался без заказа на производство смартфонов техногиганта серии Pro. Сборщик выиграл шанс поработать лишь над моделями стандартной версии.

Новые модели iPhone получат серьезные внешние изменения. Так, у смартфонов уменьшится выступ блока камер. Кроме того, разработчики добавят вырез для фронтальной камеры взамен «челки».

Apple также запланировала обновление линейки Mac. Компания готовится выпустить несколько новых компьютеров в 2022 году.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Тестовая партия iPhone 14 запущена в производство
apple смартфон IPhone 14
Комментировать