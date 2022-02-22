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Депутат Госдумы Юрий Швыткин прояснил ситуацию с признаваемыми Россией границами ДНР и ЛНР
Политика
Депутат Госдумы Юрий Швыткин прояснил ситуацию с признаваемыми Россией границами ДНР и ЛНР
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы Юрий Швыткин рассказал, как российские парламентарии готовятся к заседанию по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик и прояснил вопрос о границах ДНР и ЛНР. Ранее о границах, в которых планируется признать ДНР и ЛНР, высказался глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

В беседе с ФАН Юрий Швыткин отметил, что парламент готов поставить вопрос о признании ДНР и ЛНР на голосование.

«Я горячо поддерживаю это решение нашего президента и верховного главнокомандующего, — отметил депутат. — Убежден, что мы единогласно поддержим это решение в рамках пленарного заседания, этот вопрос у нас стоит первым в повестке. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность граждан, проживающих на территории ДНР и ЛНР, спасти их от геноцида. Это наша общая первейшая задача».

По словам Швыткина, решение о границах, в которых будут признаны республики, планируется принять на основе результатов референдума жителей Донбасса и конституций ДНР и ЛНР.

«Признание республик будет в границах Донецкой и Луганской областей», — пояснил депутат.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин прояснил ситуацию с признаваемыми Россией границами ДНР и ЛНР
Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

По словам парламентария, происходящее сейчас — следствие многолетнего игнорирования Киевом Минских соглашений.

«Безусловно, это решение давно назрело на фоне полного невыполнения Украиной Минских соглашений. Это была единственная возможность спасти десятки тысячи жизней», — подчеркнул он.

На вопрос о возможных санкциях Запада против России за признание ДНР и ЛНР парламентарий ответил так:

«Нас это не пугает».

Во вторник утром появилась информация, что президент США Джо Байден уже сформировал пакет санкций против России, к принятию аналогичных решений готовятся и в Европе.

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