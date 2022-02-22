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Политолог Корнилов: признание Россией ЛДНР вынудит Киев отказаться от агрессии в Донбассе

Армия
Политолог Корнилов: признание Россией ЛДНР вынудит Киев отказаться от агрессии в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 февраля. Властям Украины придется забыть о планах эскалации конфликта в Донбассе после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик, заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в ходе своего обращения к россиянам объявил о признании независимости ЛДНР. В интервью для издания «ПолитРоссия» Корнилов заявил, что этот шаг вынудит Киев отказаться от наступления в Донбассе и положит конец страданиям миллионов жителей региона.

«После заключения договоренностей (о дружбе, сотрудничестве и помощи — Прим.ред.) между Россией и самостоятельными — признанными — республиками у Украины останется мало желания идти на прямое столкновение», — отметил политолог.

По его словам, после признания ЛДНР Киеву придется отказаться от войны на юго востоке страны. В противном случае «Украине будет очень больно», подчеркнул эксперт.

Кризис в Донбассе достиг своего апогея несколько дней назад, когда представители ДНР и ЛНР обвинили ВСУ в массовых обстрелах территории республик. Тогда же было объявлено о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы нападения украинской армии, а также были подписаны указы о всеобщей мобилизации военнообязанного населения ЛДНР.

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