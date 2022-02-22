«Мы не могли иначе»: политолог Федоров о шансе не признавать Донбасс независимым

Не стоит преувеличивать ущерб грядущих санкций для экономики РФ из-за признания ЛНР и ДНР. На этом настаивает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. В беседе с ФАН эксперт рассказал, кто именно из россиян понесет убытки от западных ограничений.

«В чем мы пострадаем? В том, что запчасти для Bentley или Rolls-Royce подорожают? Или какие-то другие буржуйские вещи? Конечно, людям, привыкшим к шопингу в Париже или выездам на дорогостоящие курорты, скорее всего, будет некомфортно. Но большинство людей — это 90% населения страны — не отовариваются ни в Лондоне, ни в Париже или Брюсселе, я думаю, что они от новых санкций не пострадают. Поэтому не нужно драматизировать ситуацию и считать, что все рухнет», — подчеркнул ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

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Сергей Федоров также уверен, что у России не было других вариантов с Донбассом, кроме как признать его независимость и встать на защиту мирного населения ЛНР и ДНР.

«Мы не могли иначе и должны были поступить по совести. Там русскоязычное население, и, возможно, они больше даже патриоты, чем мы здесь. Крушения экономики не будет. Россия подготовилась к последствиям. Ну а в крайнем случае наши восточные друзья, прежде всего Китай, не дадут нам погрузиться в какую-то драматическую ситуацию», — объяснил Сергей Федоров.

ФБА «Экономика сегодня» /

Накануне Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР — соответствующие договоры, которые ратифицирует 22 февраля Совет Федерации, президент России подписал с главами республик Донбасса.