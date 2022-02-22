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Мы проголосуем за: депутат КПРФ Калашников о ратификации договоров с ЛДНР
Политика
Мы проголосуем за: депутат КПРФ Калашников о ратификации договоров с ЛДНР
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

19 января фракция КПРФ в Госдуме внесла проект обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. В середине февраля депутаты абсолютным большинством проголосовали за это решение. Его поддержали свыше 350 парламентариев. Председатель Госдумы тогда отметил, что обращение будет направлено незамедлительно.

«Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН, и положит начало процессу международного признания обоих государств», — сказано в официальном заявлении на сайте нижней палаты парламента РФ.

Меньше чем через неделю президент России принял судьбоносное решение. Мы попросили заместителя председателя ЦК КПРФ Леонида Калашникова прокомментировать это решение.

«Это решение было важным и актуальным. И дело не в том, что он поддержал (КПРФ — инициатор предложения. — Прим. ФАН), кого поддержал — коммунистов или не коммунистов. Самое важное, что он это сделал, и это решение мы сегодня будем закреплять ратификационными процедурами. И хоть вы задаете мне как коммунисту вопрос, но я скажу, что мы сегодня со Слуцким (Леонид Слуцкий, депутат от ЛДПР. — Прим. ФАН) проводили совместное заседание двух комитетов, и Леонид Эдуардович отдельно подчеркнул, что, независимо от коммунистов, мы все в этом смысле одинаковые и будем голосовать за ратификацию», — сообщил Леонид Калашников.

Парламентарий отметил, что на заседаниях комитетов депутаты единогласно проголосовали по этому вопросу.

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