Вучич не исключил введение санкций в отношении газопроводов РФ после признания ЛДНР

, 22 февраля. Президент Сербии Александр Вучич ожидает санкций в отношении российских газопроводов и подорожания нефти после решения российского лидера Владимира Путина о признании независимости ЛДНР.

Больше всего его беспокоит цена на энергоносители и их запасы в стране. Особое внимание он уделил сербскому экспорту, в том числе сельскохозяйственному, на фоне растущих газовых котировок.

«Что касается экономики, весь мир будет иметь проблемы, наверняка будут санкции вокруг разных газопроводов, будут расти цены нефти и угля, и не сомневайтесь, что начнет расти цена зерна, пшеницы, кукурузы и всего остального», — отметил Вучич в эфире TV Pink.

Цены на газ в Европе, тем временем, растут на 10% на фоне новостей о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. Котировки достигли 935 долларов за тысячу кубометров.