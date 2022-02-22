SOHR: Турция продолжает перебрасывать сирийских наемников в Ливию

Триполи, 22 февраля. Директор Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абд ар-Рахман заявил, что Турция продолжает перебрасывать сирийских наемников на запад Ливии.

В эфире ливийского телеканала Al Masar правозащитник подтвердил операции по переброске. Анкара осуществляет не только пересменку боевиков, но и наращивает их количество в североафриканской стране.

«Процесс продолжается и не остановится. Тысячи сирийских граждан все еще находятся на западе Ливии», — сказал Рами Абд ар-Рахман.

По его словам, Реджеп Тайип Эрдоган продолжает ввозить группировки, прикрываясь договором, заключенным с бывшим триполитанским Правительством национального согласия (ПНС). Турецкая разведка набирает комбатантов на территории Сирии, а затем через охранную компанию дает им юридическое прикрытие в африканском государстве.

Глава SOHR отметил, что в настоящее время некоторые арабские СМИ не хотят освещать данную тему. Он подозревает о существовании договоренностей между Эрдоганом и некоторыми странами региона в контексте медиавойны.

В начале февраля правозащитная организация предупредила, что Турция готовит к отправке в Ливию партию сирийских наемников.