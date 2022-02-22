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Голливудский актер Алек Болдуин назвал фигуристку Камилу Валиеву большим талантом

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 12:15
Спорт
Голливудский актер Алек Болдуин назвал фигуристку Камилу Валиеву большим талантом
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Москва, 22 февраля. Алек Болдуин обратился к Камиле Валиевой со словами поддержки после скандала на Олимпиаде в Пекине. Голливудский актер считает российскую фигуристку большим талантом.

Валиева опубликовала пост на своей странице в Instagram. Прославленная фигуристка поблагодарила каждого, кто поддерживал ее во время сложных выступлений на Олимпиаде в Пекине. Особое внимание спортсменка уделила болельщикам, которые разместили баннеры в ее поддержку по всей России.

Под постом добрые слова написали многие звезды и спортсмены. Среди комментариев появилась похвала от голливудского актера Алека Болдуина.

«Ты большой талант, у тебя столько всего впереди», — написал актер.

Голливудский актер Алек Болдуин назвал фигуристку Камилу Валиеву большим талантом
Prt Scr instagram.com / @kamilavalieva26

Командный турнир принес Валиевой не только победу. После соревнований стало известно о сомнительной допинг-пробе фигуристки. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спортсменке выступать, и она заняла четвертое место на Олимпийских играх.

В поддержку Валиевой выступили чемпионки по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины. Они назвали фигуристку невероятной.

 

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