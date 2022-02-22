«Этот день в истории». Что произошло 22 февраля, праздники, факты, люди

Самые интересные события и праздники собраны в цикле передач «Этот день в истории».

Этот день призывает нас задуматься о людях, которые оказались жертвами преступлений. Зачастую им требуется психологическая и моральная поддержка. В мире ежечасно совершается приблизительно около 200 тысяч преступлений, а за год их количество достигает 450 миллионов.

22 февраля 1921 года основан Государственный плановый комитет СССР. Задача стояла амбициозная — планирование развития народного хозяйства. Советские плановики вынуждены были постоянно лавировать между директивами высшего руководства страны и проблемами отраслевиков. До 1991 года Госплан был главным движущим рычагом экономической политики Советского Союза.

Какой президент, в честь которого даже назвали столицу государства, родился в этот день, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».