Политолог Погребинский допустил сотрудничество властей США с «врагами» Зеленского

Киев, 22 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский ожидал, что США поддержат его в любой ситуации, однако американцы одним решением разрушили надежды главы государства.

Таким мнением поделился киевский политолог Михаил Погребинский, проанализировав выступление украинского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский выступил с резонансной речью, потребовав от Запада увеличения военной помощи и включения его страны в НАТО. Политолог на пальцах объяснил, как США одним решением разрушили надежды президента.

Кроме того, глава государства заявил о возможном пересмотре Будапештского меморандума 1994 года, который регламентирует отказ Украины от статуса ядерной державы. По мнению Погребинского, политик выразил такие намерения от безысходности. Зеленский считал, что Соединенные Штаты окажут ему поддержку и хотя бы защитят его пребывание на президентском посту.

«Одна из причин обиды и подавленного состояния Зеленского заключается в том, что он надеялся, что американцы помогут ему в любом случае, что они по крайней мере защитят его пребывание в должности президента. Но сейчас эта тема подвисла», — пояснил эксперт.

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Украинского лидера предостерегли от необдуманных действий, отметил Погребинский. Дело в том, что у американцев нет замены Зеленскому, поэтому они могут «поработать» с его «врагами» в целях недопущения хаоса на Украине, добавил эксперт.

«Ему явно сказали, что стрелять не надо. У них сейчас нет человека, которым можно его заменить и потом, неясно как это сделать легитимно. Так что мне представляется, что американцы поработают с врагами Зеленского чтобы не допустить хаос в стране», — сказал Погребинский.

Как сообщалось ранее, Зеленский в ходе Мюнхенской конференции пообещал, что Киев пересмотрит Будапештский меморандум, если Украина не получит гарантий безопасности. Министерство иностранных дел страны проведет консультации по этому вопросу, отметил президент.