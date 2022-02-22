Ничего — переживем: политолог оценил недовольство стран НАТО признанием ДНР и ЛНР

Страны НАТО всегда выступали на стороне официальных киевских властей, выступают на их стороне и сегодня. Такое мнение ФАН высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Недовольство стран НАТО

МИД ФРГ назвал признание Россией ДНР и ЛНР якобы грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям.

«Сегодняшнее признание президентом [России Владимиром] Путиным «народных республик» на востоке Украины представляет собой грубое нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям по поиску мирного и политического решения нынешнего конфликта», — заявила глава МИД Анналена Бербок.

wikipedia.org / Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / CC BY-SA 2.0

В то же время главы МИД стран Евросоюза на внеочередной неформальной встрече во Франции во вторник, 22 февраля, примут экстренные санкции против России после признания независимости ДНР и ЛНР.

«Ничего — переживем»

Как отметил Владимир Соловейчик, страны НАТО недовольны. Ничего удивительного в этом нет, так как все они выступали на стороне официальных киевских властей, выступают на их стороне и поныне.

«Что касается Министерства иностранных дел ФРГ, то оно сейчас возглавляется представительницей партии «Зеленых», которые люто ненавидят нашу страну и русский народ за то, что они называют «нетолерантным отношением» к разного рода половым извращенцам (гомосексуалисты, трансгендеры и прочая публика) и либеральным политиканам. Исходя из этого, германский МИД ныне находится в авангарде любых атак на Российскую Федерацию и трудящееся большинство ее граждан. Поэтому его истерика на признание ДНР и ЛНР со стороны РФ закономерна и поразить свой злобностью никого не может», — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он считает, что России реагировать на это стоит спокойно. Наша страна переживала и не такие истерики — и ничего. Политолог напомнил, что британский премьер Ллойд Джордж и французский президент Анри Пуанкаре были посильнее, чем Бербок.

«Однако, Ленин и советское правительство не поддались их давлению, и Рабоче-крестьянская Красная армия изгнала с территории нашей страны интервентов и их белогвардейских прислужников. Мадам Бербок ничем не страшнее лорда Керзона, но его ультиматум Советский Союз не испугал. Мадам Бербок никак не опаснее госсекретаря США Джона Фостера Даллеса, угрожавшего СССР в рамках «доктрины сдерживания» применением силы вплоть до ядерного оружия. И ничего — пережили. Переживем и на сей раз», — заключил Владимир Соловейчик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Комментируя действия национального лидера, Небензя обратил внимание, что Кремль по-прежнему открыт к контактам, однако не допустит очередной кровавой бойни в дружественных ЛНР и ДНР.