Парламент ДНР утвердил договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

Донецк, 22 февраля. Парламентарии Донецкой Народной Республики ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула важность утверждения договора о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. По ее словам, только после этого можно обсуждать границы, в которых Москва готова признать независимость республик.

Как стало известно ранее, российский президент Владимир Путин выступил с видеообращением к соотечественникам. В ходе него он подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.