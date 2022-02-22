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Парламент ДНР утвердил договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

Политика
Парламент ДНР утвердил договор о дружбе и сотрудничестве с Россией
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Донецк, 22 февраля. Парламентарии Донецкой Народной Республики ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула важность утверждения договора о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. По ее словам, только после этого можно обсуждать границы, в которых Москва готова признать независимость республик.

Как стало известно ранее, российский президент Владимир Путин выступил с видеообращением к соотечественникам. В ходе него он подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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