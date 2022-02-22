Объявивший войну Театру Моссовета Домогаров признался, что хочет крови

Москва, 22 февраля. Объявивший об уходе из Театра имени Моссовета Александр Домогаров резко высказался о председателях именитой сцены. Ему не нравится политика нового художественного руководителя Евгения Марчелли, который, по мнению артиста, развалил учреждение культуры.

Домогаров несколько месяцев пытался встретиться с новым руководством, чтобы понять перспективы развития. Долгожданная встреча не привела к ошеломительному успеху, и актер много понял про будущее Театра Моссовета. Артист даже не предполагал, что труппа театра расколется, а он объявит войну нынешнему руководству.

«Гипотетически я хочу крови тех, кто предал Театр имени Моссовета внутри. Тех, кто еще год назад не мог поднять и головы, а сегодня многое диктуют в театре. В том числе и Марчелли. Это в основном не артисты», — заявила звезда «Бандитского Петербурга» в разговоре с MK.Ru.

Появились слухи, что яростный конфликт Домогарова и Марчелли связан с тем, что артист сам хочет возглавить театр и заняться его развитием. Актер открещивается от этих предположений, говоря, что никогда не думал занять кресло худрука. При этом он не отрицает, что готов помочь «второму дому» и репетировать с молодыми артистами.

Осенью прошлого года Домогаров сообщил о своем уходе из театра. Он покинул легендарную сцену вслед за Виктором Сухоруковым, проработавшим в театре долгие годы.