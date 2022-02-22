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Народный совет ЛНР придал юридическую силу договору о дружбе с Россией

Политика
Народный совет ЛНР придал юридическую силу договору о дружбе с Россией
pixabay.com  /  Rafa Bordes

Луганск, 22 февраля. Парламент Луганской Народной Республики ратифицировал документ, предполагающий сотрудничество между субъектом и РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указы о принятии самостоятельности ЛДНР 21 февраля. Также он утвердил с главами республик договоры о дружбе и взаимопомощи субъектов с РФ.

Народный Совет ЛНР придал юридическую силу одному из документов. Парламент ратифицировал договор в I чтении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вопрос об установлении границ Луганской и Донецкой народных республик. По словам дипломата, окончательное решение примут после ратификации договоров о дружбе.

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