Депутат ЛДПР Нилов о признании Донбасса: Жириновский не в первый раз делает верные прогнозы



Нашумевшее решение о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик продолжает оставаться темой номер один на информационном поле во многих странах мира. Еще в прошлом году лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозировал — 22 февраля 2022 года, около 04:00 часов утра, всем станет понятно, что этот год будет не мирным, однако именно после этого наша страна вновь станет великой.

«Я люблю правду и 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный, это будет год, когда Россия наконец станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сначала в Донбассе, а потом и в западной России», — говорил тогда Владимир Жириновский.

В настоящий момент лидер ЛДПР находится на лечении в больнице и пока недоступен для комментариев, поэтому мы обратились к Ярославу Нилову, заместителю руководителя партии, с вопросом о том, как Жириновскому удалось так точно предсказать дату событий по ЛДНР.

«Это не первый пример, когда заранее делает самые верные прогнозы лидер ЛДПР. Если посмотрите, какое количество его предложений реализовано с годами, спустя определенное время, или сколько раз его прогнозы сбывались… Вспомним даже 98 год, когда он в Госдуме был против ратификации договора с Украиной. Тогда, выступая, он предсказал все то, что мы наблюдали в 2014 году», — говорит Нилов.

При этом, по словам парламентария, примеров успешных прогнозов Жириновского можно привести массу. Дело в том, что он всю жизнь занимается вопросами внешней политики, геополитики, имеет несколько высших образований, имеет аналитический склад ума и может смотреть на вещи под самым разным углом.