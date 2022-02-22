Стоимость нефти Brent превысила 98 долларов впервые с сентября 2014 года

Москва, 22 февраля. Цена апрельского фьючерса на североморскую марку нефти Brent превысила отметку в 98 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

Техасская WTI с поставкой в апреле, в свою очередь, поднималась на 3,41% — до 93,29 доллара за «бочку». Котировки продолжают расти на фоне геополитической напряженности.

События вокруг Украины также отразились на газовом рынке. Цены на голубое топливо увеличились на 10% после официального признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Котировки торгуются на уровне 935 долларов за тысячу кубометров.