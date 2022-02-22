Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 12:19
12:19
Общество
В Ставропольском музее изобразительных искусств откроется выставка «Московский след»
12:19
Политика
Блогер Пучков о признании республик Донбасса: Давно пора!
12:18
Политика
Шольц признался в невозможности остановить «Северный поток — 2» после признания ЛДНР
12:18
Экономика
Отказ от эксплуатации «Северного потока — 2» приведет к потерям для компаний в Европе
12:18
Общество
Журнал Elle опубликовал лунный календарь на 22 февраля
12:17
Технологии
Киберполигон открыли в Татарстане на базе нового технопарка «Спартак»
12:17
Армия
Басурин: вопрос размещения российских военных в ДНР будет решать глава республики
12:13
Общество
Фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи в формате делового форума
12:12
Армия
Басурин обвинил ВСУ в целенаправленных обстрелах территории ДНР
12:10
Армия
Омбудсмен ДНР Морозова заявила об активизации обстрелов ВСУ по всей линии разграничения
Все новости

Стоимость нефти Brent превысила 98 долларов впервые с сентября 2014 года

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 11:22
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила 98 долларов впервые с сентября 2014 года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 февраля. Цена апрельского фьючерса на североморскую марку нефти Brent превысила отметку в 98 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

Техасская WTI с поставкой в апреле, в свою очередь, поднималась на 3,41% — до 93,29 доллара за «бочку». Котировки продолжают расти на фоне геополитической напряженности.

События вокруг Украины также отразились на газовом рынке. Цены на голубое топливо увеличились на 10% после официального признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Котировки торгуются на уровне 935 долларов за тысячу кубометров.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Стоимость нефти Brent превысила 98 долларов впервые с сентября 2014 года
brent цена нефти нефтяной рынок
Комментировать