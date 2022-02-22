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США создадут «флот БПЛА» на Ближнем Востоке для противостояния Ирану

Весь мир
США создадут «флот БПЛА» на Ближнем Востоке для противостояния Ирану
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 22 февраля. Соединенные Штаты объявили о создании флота беспилотных летательных аппаратов совместно с союзными ближневосточными странами. В рамках новой концепции БПЛА будут патрулировать обширные морские территории на фоне нарастания напряженности в отношениях с Ираном.

Возглавляющий Пятый флот ВМС США вице-адмирал Брэд Купер сообщил агентству Associated Press, что 100 беспилотников — как парусных, так и подводных — значительно увеличат возможности флота по наблюдению. Это позволит американским военным внимательно следить за водами, имеющими решающее значение для мирового потока нефти и судоходства.

«Используя беспилотные системы, мы можем просто увидеть больше. Они отличаются высокой надежностью и устраняют человеческий фактор. Эти системы — единственный способ восполнить любые пробелы, которые у нас есть на сегодняшний день», — сказал Купер в кулуарах оборонной выставки в Абу-Даби.

Вице-адмирал также выразил надежду, что дроны, использующие искусственный интеллект, начнут патрулирование к лету 2023 года и смогут улучшить возможности по надзору за морскими территориями. Он заверил, что действия американцев в данном направлении ориентированы на оборону в случае «агрессии Ирана» — государства, которое Соединенные Штаты и их союзники считают главной региональной угрозой.

Неспокойное устье

В зону ответственности Пятого флота ВМС США входит Ормузский пролив — узкая артерия Персидского залива, через которую проходит более 20% мировых перевозок нефти. За контроль над этим «бутылочным горлышком» борются Иран и Штаты. Северное побережье пролива контролирует Исламская республика, а южное — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман.

Один из крупнейших конфликтов в районе пролива произошел летом 2019 года, когда два нефтяных танкера подверглись торпедной атаке в Оманском заливе. Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к произошедшему. Подобные атаки происходили и впоследствии. Как правило, Запад и их региональные союзники признавали агрессором Иран, но Исламская республика отвергала все обвинения.

Примечательно, что тогдашние неурядицы разворачивались на фоне напряженности из-за ядерной программы Тегерана. В 2019 году Иран начал наращивать уровень обогащения урана, выйдя за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). При этом годом ранее договор покинули Соединенные Штаты.

После прихода демократической администрации к власти в Вашингтоне американская сторона выразила готовность вернуться к соблюдению ядерной сделки. С апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую не участвуют в данных дискуссиях. В настоящий момент в Австрии проходит уже восьмой раунд консультаций.

«Иранская угроза»

Потенциальная иранская угроза привела к быстрой перестройке политики на Ближнем Востоке. В 2020 году ОАЭ и Бахрейн нормализовали отношения с Израилем в рамках серии соглашений при посредничестве США.

Взаимодействие новых союзников переросло в форму военной дипломатии. Израиль впервые присоединился к масштабным военно-морским учениям под руководством США в регионе в начале февраля и открыто участвовал в маневрах вместе с арабскими государствами Персидского залива, с которыми у него еще нет отношений, включая Саудовскую Аравию.

Как отметил Брэд Купер, Израиль, скорее всего, присоединится и к новой военно-морской оперативной группе, располагающей беспилотниками.

«В будущем я бы ожидал учений, в рамках которых мы станем работать бок о бок», — резюмировал вице-адмирал.

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