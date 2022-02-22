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Пушилин: запасов амуниции в ДНР хватит всем защитникам Донбасса

Армия
Пушилин: запасов амуниции в ДНР хватит всем защитникам Донбасса
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 22 февраля. Дефицит амуниции в Донецкой Народной Республике на наблюдается, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, военного снаряжения хватит всем защитникам Донбасса. Пушилин также подчеркнул, что в республике продолжается мобилизация. После признания независимости ДНР российской стороной вопросы обороны стали ключевыми для Донецка.

Ранее в ДНР сообщили о трех нарушениях режима тишины со стороны ВСУ. За полчаса украинские военные обстреляли Стылу, Старомихайловку и Александровку.

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пушилин днр донбасс
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