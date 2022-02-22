Степан Михалков вспомнил о разводе родителей

Москва, 22 февраля. Актриса Анастасия Вертинская и режиссер Никита Михалков были женаты, но недолго. Их брак распался спустя пять лет после свадьбы и совместной жизни, пишет Teleprogramma.pro.
В браке Михалкова и Вертинской родился сын Степан. Следующей супругой режиссера стала Татьяна Соловьева. Влюбленные поженились в 1973 году. В браке родились дети Анна, Артем и Надежда. Со второй женой Никита Сергеевич до сих пор вместе.
Степан Михалков вспомнил, как развелись его родители. Мальчику тогда едва исполнилось три года.
Поначалу он не мог ничего понять, а сейчас он взрослый мужчина и может объяснить, что тогда произошло.
«К маме известность пришла раньше — в 16 лет после «Алых парусов». Отец прославился в 18, дебютировав в «Я шагаю по Москве». Амбиции были у обоих. Они оказались сильнее желания сохранить семью. Тем не менее развестись они сумели достойно», — вспоминает Степан.
Никита Михалков и Анастасия Вертинская поженились в 1966 году, а развелись в 1972.
Ранее российская актриса театра и кино Анна Роскошная очень четко описала Никиту Михалкова.
«Представь, говорит он, ты заходишь домой. Все тихо, но ты чувствуешь, что что-то происходит. Ты проходишь в одну комнату — никого. В другую — никого. Подходишь к кухне, дверь заперта. Ты открываешь резко дверь, а твой муж сидит с пистолетом у виска... Никита Сергеевич изобразил эту картинку филигранно! И я все прочувствовала, наполнилась страхом, переживаниями», — заявила Роскошная.
Ранее сообщалось, какими словами Никита Михалков вспомнил покойного Леонида Куравлева.