Степан Михалков вспомнил о разводе родителей

Москва, 22 февраля. Актриса Анастасия Вертинская и режиссер Никита Михалков были женаты, но недолго. Их брак распался спустя пять лет после свадьбы и совместной жизни, пишет Teleprogramma.pro.

В браке Михалкова и Вертинской родился сын Степан. Следующей супругой режиссера стала Татьяна Соловьева. Влюбленные поженились в 1973 году. В браке родились дети Анна, Артем и Надежда. Со второй женой Никита Сергеевич до сих пор вместе.

Степан Михалков вспомнил, как развелись его родители. Мальчику тогда едва исполнилось три года.

Поначалу он не мог ничего понять, а сейчас он взрослый мужчина и может объяснить, что тогда произошло.