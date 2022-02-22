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Степан Михалков вспомнил о разводе родителей
Шоу-бизнес
Степан Михалков вспомнил о разводе родителей
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 22 февраля. Актриса Анастасия Вертинская и режиссер Никита Михалков были женаты, но недолго. Их брак распался спустя пять лет после свадьбы и совместной жизни, пишет Teleprogramma.pro.

В браке Михалкова и Вертинской родился сын Степан. Следующей супругой режиссера стала Татьяна Соловьева. Влюбленные поженились в 1973 году. В браке родились дети Анна, Артем и Надежда. Со второй женой Никита Сергеевич до сих пор вместе.

Степан Михалков вспомнил, как развелись его родители. Мальчику тогда едва исполнилось три года.

Поначалу он не мог ничего понять, а сейчас он взрослый мужчина и может объяснить, что тогда произошло.

«К маме известность пришла раньше — в 16 лет после «Алых парусов». Отец прославился в 18, дебютировав в «Я шагаю по Москве». Амбиции были у обоих. Они оказались сильнее желания сохранить семью. Тем не менее развестись они сумели достойно», — вспоминает Степан.

Никита Михалков и Анастасия Вертинская поженились в 1966 году, а развелись в 1972.

Ранее российская актриса театра и кино Анна Роскошная очень четко описала Никиту Михалкова.

«Представь, говорит он, ты заходишь домой. Все тихо, но ты чувствуешь, что что-то происходит. Ты проходишь в одну комнату — никого. В другую — никого. Подходишь к кухне, дверь заперта. Ты открываешь резко дверь, а твой муж сидит с пистолетом у виска... Никита Сергеевич изобразил эту картинку филигранно! И я все прочувствовала, наполнилась страхом, переживаниями», — заявила Роскошная.

Ранее сообщалось, какими словами Никита Михалков вспомнил покойного Леонида Куравлева.

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Все новости / Шоу-бизнес / Степан Михалков вспомнил о разводе родителей
никита михалков анастасия вертинская развод родителей
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